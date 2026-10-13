Йовичевич след 5:0 над Арда: В Лудогорец виждам отбор, който иска да печели

Новият старши треньор на Лудогорец Игор Йовичевич похвали желанието и амбицията на футболистите си след категоричната победа с 5:0 над Арда в последния мач от 11-ия кръг на Първа лига.

Срещата беше повторен дебют за хърватина начело на „орлите“, след като той изведе отбора до шампионската титла през сезон 2024/25.

„За мен е чест отново да бъда част от тази лига и да продължим започнатото. Виждам амбициозна група от футболисти, която иска да печели. Не бяхме забравили, че загубихме последните си два мача срещу Арда, така че това беше страхотен момент за победа. Искаме да побеждаваме и да растем заедно като отбор“, заяви Йовичевич.

Треньорът подчерта, че основната задача пред Лудогорец е да възстанови предишното си ниво.

„Разликата между сега и преди две години е мотивацията. Трябва да се върнем там, където бяхме. Това са битки, през които трябва да преминем заедно“, добави той.

Наставникът на Арда Александър Тунчев призна превъзходството на съперника, но беше критичен към червения картон на Георги Николов в 30-ата минута и към организацията в защита.

„Недопустимо е футболист да постъпва по този начин и да остави отбора си с десет души срещу Лудогорец. След това стана много трудно. Те имаха късмет с рикошетите при три от головете, но ни надиграха категорично“, заяви Тунчев.

Той призна, че големият брой допуснати попадения се превръща в сериозен проблем за Арда.

„Не е приятно да получиш пет гола. В три от последните ни четири мача допускаме много попадения. Ако искаме да бъдем сред водещите отбори, трябва да подобрим това. Необходим ни е по-добър синхрон в целия състав“, завърши треньорът.