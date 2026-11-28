Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 21-годишен мъж за умишленото убийство на баща му в столичния квартал "Гео Милев“.

Според държавното обвинение престъплението е извършено около 5:30 ч. на 27 ноември на ул. "Маестро Михаил Милков“. Младият мъж е обвинен, че е нанесъл удари с нож в областта на гърдите на баща си.

Непосредствената причина за смъртта е масивен кръвоизлив, съобщават от прокуратурата.

С постановление на прокурор от СГП обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 27 ноември и се води от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

На 30 ноември прокуратурата ще внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража“.

Към момента не се съобщава какъв е мотивът за престъплението.