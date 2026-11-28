Светът на професионалния кеч е в траур след новината за смъртта на Бронсън Рийд. Австралийският кечист, чието истинско име е Джърмейн Хейли, почина на 38-годишна възраст вследствие на медицински усложнения. Новината е потвърдена официално от Световната федерация по кеч (WWE).

Съобщението предизвика вълна от съболезнования сред фенове и колеги на Рийд. От компанията го описват като изключителен професионалист, семеен човек и обичан член на екипа. WWE изрази подкрепата си към съпругата му Пейдж, която очаква дете.

Последният му мач е преди по-малко от месец

Смъртта на Рийд идва само седмици след участието му в турнира Crown Jewel, проведен на 7 ноември в Рияд, Саудитска Арабия. По време на шоуто той се намеси в двубой, а кечистът Обa Феми го изхвърли от сцената върху маса встрани от ринга.

Според информации на специализирани медии след инцидента Рийд е получил сериозни травми, сред които счупени ребра и увреждане на бъбрек. Наложило се е да остане в Саудитска Арабия за медицинско лечение, преди впоследствие да се прибере у дома.

Засега WWE не е разкрива подробности за конкретните медицински усложнения, довели до смъртта му. Не е потвърдена и пряка причинно-следствена връзка между травмите от Crown Jewel и фаталния край.