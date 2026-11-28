БАТЕ Борисов официално изпадна от елита на Беларус. В последния кръг на местното първенство отборът на Виталий Рогожкин завърши наравно 1:1 у дома с Ислоч. Това обаче се оказа недостатъчно за тима, който завърши сезона на предпоследното 15-о място и от новия сезон ще се състезава във второто ниво на беларуския футбол.

Домакините поведоха в 77-ата минута на мача след автогол на Андрей Макаренко. В 89-ата минута обаче Александър Бутко изравни от дузпа.

Така БАТЕ остана предпоследен с 25 точки и изпада директно заедно с Нафтан. Арсенал Джерджинск ще се бори за мястото си в елита в плейоф срещу отбор от Първа лига, след като остана 14-и с 27 точки. Със същия брой е и 13-ият Белшина, но с по-добра голова разлика.

Шампион на Беларус за втора поредна година е МЛ Витебск с 68 точки, докато вторият Динамо Минск завърши с 67. Ислоч остава на трета позиция с 65 точки.