Обилен снеговалеж започна в Русе след продължителни валежи от дъжд. Снежната покривка в града вече е около 3 сантиметра, а видимостта е намалена до 600 метра, съобщиха от местната хидрометеорологична станция пред БТА.

Общо 18 машини обработват републиканската пътна мрежа в областта. Към момента няма данни за пътни инциденти и проблеми, свързани с атмосферните условия, съобщи областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров.

До 7:16 ч. тази сутрин в града са измерени 9,9 литра дъжд на квадратен метър за изминалото денонощие. До ранния следобед са отчетени още 8,3 литра на квадратен метър.

След 11:00 ч. дъждът започна да се смесва със сняг, а от 13:10 ч. валежите преминаха изцяло в сняг, което доведе до намаляване на видимостта.

Вятърът е от изток-североизток, като преди обяд скоростта му е достигала между 14 и 18 метра в секунда при поривите. Към ранния следобед тя е до 12 метра в секунда, а температурата на въздуха е 0,3 градуса.

Според хидрометеоролозите количеството на валежите в Русе е надхвърлило средномесечната норма още преди последното денонощие.

Очаква се валежите да спрат през нощта и в ранните часове на неделя, 29 ноември.