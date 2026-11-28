Треньорът на Спартак Варна Даниел Моралес говори след загубата с 0:1 от Локомотив Пловдив като гост.

„Един доста равностоен мач. Имаше по-добри неща в сравнение с предишния мач с Черно море, но не беше достатъчно. Не комуникирахме добре в някои ситуации. Трябваше да бъдем по-агресивни на моменти", каза той.

"За съжаление, излизаме с поражение от тази среща. Нямахме много ситуации. Това е един процес, който е дълъг и труден. Трябва бързо да постигнем резултати. Имаме потенциал, този отбор и преди мен е показвал, че може. Ще коригираме някои неща и се надявам тези момчета да разберат какво означава Спартак за тях. В двата мача до края трябва да направим най-доброто“, заяви още Моралес.