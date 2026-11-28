Александър и Симеон Николови записаха първо поражение в италианското първенство с екипа на Кучине Лубе Чивитанова. Българските национали и техните съотборници отстъпиха с 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) при гостуването си на Перуджа в отложен двубой.

Алекс Николов поведе Чивитанова към победа, Монца също спечели с 3:0

Домакините демонстрираха сериозно превъзходство в ключовите моменти и затвориха срещата за 89 минути. Така шампионите на Италия продължиха перфектната си серия в първенството, докато Лубе загуби за първи път след шест поредни победи.

Александър Николов отново беше най-резултатният волейболист на своя тим. Посрещачът реализира 18 точки - 13 от атака, четири директно от сервис и една блокада. Със същия актив завърши и украинецът Олег Плотницки, който беше най-резултатен за Перуджа.

По-малкият брат Симеон Николов започна като разпределител и в трите гейма. 19-годишният талант записа три точки, всички от атака. От състава на Лубе втори по резултатност беше Матия Ботоло с 9 точки.

Италианските медии отбелязват, че Чивитанова отново не е успяла да намери отговор на играта на Перуджа. Това беше втори пореден успех за тима на Анджело Лоренцети срещу Лубе в рамките на по-малко от две седмици. На 15 ноември двата отбора се срещнаха и във финала за Суперкупата на Италия. Тогава Александър и Симеон Николов бяха много близо до трофея, след като Лубе поведе с 2:0 гейма, но допусна обрат до 2:3. В онзи двубой по-големият от братята реализира впечатляващите 28 точки.

След новия успех Перуджа оглавява класирането с 22 точки от осем победи в осем мача. Лубе е на втора позиция с 18 точки, като има седем изиграни срещи. За братята Николови и техните съотборници предстои ново сериозно изпитание. В неделя, 29 ноември, Чивитанова приема Пиаченца, като ще има възможност бързо да се върне на победния път.