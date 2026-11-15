Александър Николов блесна с 28 точки, но Перуджа обърна Лубе за Суперкупата

Александър Николов беше най-резултатният волейболист във финала за Суперкупата на Италия, но неговите 28 точки не стигнаха на Лубе Чивитанова за трофея. Отборът на двамата български национали загуби с 2:3 от Перуджа, след като спечели първите два гейма. Симеон Николов завърши срещата с 4 точки.

Лубе започна убедително и взе откриващия гейм с 25:21. Тимът от Чивитанова спечели и втория с 25:22, а в третия поведе с 19:15. В този момент на Лубе му оставаха шест точки до трофея.

Перуджа заличи изоставането си и спечели третия гейм с 25:22, след като взе 10 от последните 13 разигравания в него. Отборът запази инициативата и в четвъртата част, която също приключи при 25:22. Така финалът стигна до тайбрек.

Решителният гейм завърши с разлика от две точки. Перуджа се наложи с 15:13 и спечели Суперкупата на Италия за втора поредна година. Това е осми трофей за клуба в надпреварата, с което той държи рекорда по отличия.