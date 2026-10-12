Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

Александър и Симеон Николови спечелиха приятелския турнир „Йези Къп“ с Лубе Чивитанова. На финала техният отбор победи Алианц Милано с 3:1 (25:23, 29:31, 25:21, 25:14).

Двубоят противопостави трима български национали. Александър Николов имаше ключов принос за успеха на Лубе и завърши срещата с 16 точки.

19-годишният Симеон Николов добави пет точки и получи наградата за най-полезен състезател в турнира. Младият разпределител се присъедини към състава от Чивитанова преди началото на новия сезон и продължава да прави силно впечатление в предсезонната подготовка.

За Алианц Милано Георги Татаров също реализира пет точки.

Лубе спечели оспорвания първи гейм с 25:23, а Милано изравни след драматично 31:29 във втората част. След това тимът на братя Николови пое контрола и затвори мача с 25:21 и категоричното 25:14.

В събота Лубе Чивитанова започва участието си в италианското първенство с гостуване на Верона.