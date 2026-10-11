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Братята Николови започнаха с победите в Лубе

Братята Николови започнаха с победите в Лубе

Алекс Николов с 21 точки в първия мач със Симеон в италианския отбор

Александър и Симеон Николови спечелиха първия си мач заедно в Кучине Лубе Чивитанова. Италианският отбор записа в първия си исторически сблъсък срещу японски тим. Това се случи в полуфиналната среща от четвъртото издание на турнира „Йези Волей Къп“. Лубе надделя с 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:20), а Алекс Николов завърши като топреализатор с 21 точки.

Александър и Симеон Николови с ексклузивно интервю в Италия

С този успех италианският гранд си осигури място във финала в неделя от 18:00 часа, където ще спори за трофея с Алианц Милано, където играе друг национал - Георги Татаров. По-рано през деня тимът от модната столица на Италия спечели другия полуфинал срещу гръцкия Олимпиакос също с 3:1.

Лубе доминираше категорично на блокада (14 срещу едва 3 точкови блока) и показа по-голяма прецизност в нападение и стабилност при посрещането. Воденият от Медей тим бе по-опасен и от сервис линията (5 срещу 2 аса).

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