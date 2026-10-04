Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Селекционерът на България тръгна с победа в женския волейбол

Селекционерът на България тръгна с победа в женския волейбол
БТА

Джанлоренцо Бленджини изведе Милано до първи успех в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини записа отличен официален дебют начело на женския Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от Бленджини тим надигра категорично като домакин Ил Бизонте (Флоренция) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в откриващия мач от първия кръг на новия сезон в италианнската Серия А1 пред близо 5000 зрители в зала „Алианц Клауд".

Във втория кръг Милано ще гостува на Мачерата, където играе националката Микаела Стоянова. Срещата е следващата неделя (11 октомври) от 17:00 часа българско време. Най-резултатна с 27 точки бе италианската националка Паола Егону (2 аса). За съперника Бианка Куньо реализира 16 точки.  

Припомняме, че Джанлоренцо Бленджини ще води паралелно България и женския отбор на Милано, като това е редовна практика във волейбола.

 

Още по темата

Бленджини: Загубихме баланса в играта си, съжалявам

Бленджини: Загубихме баланса в играта си, съжалявам

Горе главите, момчета! Бъдещето е пред вас

Горе главите, момчета! Бъдещето е пред вас

Българските волейболистки се класираха за Световното първенство през 2027 година

Българските волейболистки се класираха за Световното първенство през 2027 година

Александър Николов: Вината за загубата е моя

Александър Николов: Вината за загубата е моя

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Бруно Фернандеш: Роналдо е най-великият символ на Португалия

Бруно Фернандеш: Роналдо е най-великият символ на Португалия

Водещи

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

Антон Златанов: Задържахме 9 нелегални мигранти, укрити в тайници на камиони

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

БФС обсъжда ново правило за българите в Първа лига

  • Преди 13 минути
„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

„Хемус“ на 52: магистралата, превърнала се в символ на дългото чакане

  • Преди 18 минути
Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

Макс Верстапен с победа №73 във Формула 1

  • Преди 28 минути
Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Македонският външен министър Тимчо Муцунски е поискал среща с българските власти

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

Двама загинаха при наводнения в Каталуния, издирват изчезнал човек

  • Преди 55 минути
Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

Бивш гръцки премиер с остър упрек към Атина за сделката с България

  • Преди 1 час
Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

Лудогорец отказал на румънска легенда заради липсата на опит

  • Преди 1 час
Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

Четка с изкуствен интелект следи миенето на зъбите и открива пропуснатите зони

  • Преди 1 час
Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Двама са пострадалите в катастрофа на пътя Асеновград - Кърджали край с. Новаково

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

Прозападната коалиция спечели убедително изборите в Латвия

  • Преди 2 часа
Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

  • Преди 2 часа
12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

Българин стана световен шампион по ядене на люти чушки

  • Преди 2 часа
Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

Снаряд порази танкер в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа