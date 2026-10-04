Селекционерът на България тръгна с победа в женския волейбол

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини записа отличен официален дебют начело на женския Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от Бленджини тим надигра категорично като домакин Ил Бизонте (Флоренция) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в откриващия мач от първия кръг на новия сезон в италианнската Серия А1 пред близо 5000 зрители в зала „Алианц Клауд".

Във втория кръг Милано ще гостува на Мачерата, където играе националката Микаела Стоянова. Срещата е следващата неделя (11 октомври) от 17:00 часа българско време. Най-резултатна с 27 точки бе италианската националка Паола Егону (2 аса). За съперника Бианка Куньо реализира 16 точки.

Припомняме, че Джанлоренцо Бленджини ще води паралелно България и женския отбор на Милано, като това е редовна практика във волейбола.