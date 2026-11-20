Словения най-вероятно няма да участва в 71-вото издание на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе през май 2027 г. в Бургас. Причината са финансовите затруднения на обществената телевизия RTV SLO, съобщават словенските медии.

В окончателния проект на програмния план на телевизията за следващата година не са предвидени средства за подготовка и изпращане на словенски представител.

Директорът на телевизията Ксения Хорват потвърди, че финансовото състояние на медията не позволява участие в конкурса.

"Миналата година имаше две причини за неучастието ни – присъствието на Израел и непрозрачността на правилата за гласуване. За следващата година нямаме възможност да изразим принципните си възражения, защото през 2027 г. ще подготвяме програмата на телевизията с толкова малко средства, че участието в конкурса вече е теоретично невъзможно", заяви Хорват.

От RTV SLO уточняват, че заради ограничения бюджет ще отпаднат и други предавания и проекти. Окончателното решение предстои да бъде одобрено от Съвета на обществената медия.

Припомняме, че Словения беше сред петте държави, които бойкотираха "Евровизия 2026" заради войната в Газа и участието на Израел. Заедно с нея от конкурса се оттеглиха Испания, Исландия, Ирландия и Нидерландия.

Ирландия и Нидерландия вече потвърдиха, че няма да участват и през 2027 г., докато окончателните решения на Словения, Испания и Исландия все още се очакват.

"Евровизия 2027" ще се проведе между 11 и 15 май в "Арена Бургас", като домакин на събитието ще бъде Българската национална телевизия. До момента е обявено участието на 36 телевизионни оператора, представляващи аудитория от близо 600 милиона души.