Британската телевизионна водеща и лекарка Рене Хондеркамп предизвика широк обществен отзвук, след като обяви, че на 59-годишна възраст очаква третото си дете. След дълъг път, два неуспешни опита за инвитро оплождане и много надежди тя най-накрая е успяла да забременее с помощта на яйцеклетки, които е замразила, когато е била в трийсетте си години.

Радостната новина обаче не беше посрещната единствено с поздравления. В социалните мрежи се появиха и критики, като някои потребители определиха решението ѝ да стане майка отново на тази възраст като егоистично.

Рене, която е част от екипа на британската телевизия GB News, съобщи новината по време на телевизионно предаване, в което първоначално се обсъждала съвсем друга тема. Пред изненаданите си колеги тя разкрила, че е в 12-ата седмица от бременността.

„Имам нещо да ви съобщя, за което все още не знаят нито колегите ми, нито широката общественост. Скоро ще стана майка на три деца“, споделила водещата.

В студиото първоначално настъпила кратка тишина, последвана от поздравления и прегръдки. Скоро след това новината обиколила британските медии.

Майка за първи път на 21, а сега очаква дете на 59

Историята на Рене е необичайна и заради голямата възрастова разлика между децата ѝ.

Тя става майка за първи път едва на 21 години, когато ражда сина си Калъм, който днес е на 37. Дъщеря си Алис посреща значително по-късно – на 50-годишна възраст. Сега, почти десетилетие след това, очаква третото си дете.

В личен есе, публикувано в британския вестник „Дейли мейл“, Рене разказва откровено за различните етапи от живота си и за промените в отношението ѝ към майчинството.

Първата ѝ бременност не била планирана. По това време тя имала стабилна работа и добри доходи, но признава, че емоционалната отговорност на родителството била предизвикателство за нея. След раздялата с бащата на Калъм грижите за момчето частично били поети от детегледачка, докато тя работела.

По-късно се омъжила повторно и останала в този брак 17 години, но от него нямала деца. На 39 години започнала работа като медицинска сестра, а впоследствие срещнала партньор, с когото отново пожелала да има семейство.

Така на 50 години родила дъщеря си Алис. По думите ѝ този път била много по-подготвена за майчинството и можела да отделя повече време и внимание на детето си.

Замразените яйцеклетки ѝ дават нов шанс за майчинство

Желанието на Рене да има още едно дете не изчезнало с годините. Напротив – дъщеря ѝ Алис често споделяла, че би искала братче или сестричка.

Важна роля за решението ѝ изиграл фактът, че още в трийсетте си години замразила свои яйцеклетки. Това ѝ дало възможност десетилетия по-късно да опита отново да стане майка.

Пътят до бременността обаче се оказал труден. Рене първоначално потърсила клиника във Великобритания, която да извърши процедурата, но срещнала ограничения, свързани с възрастта.

Затова започнала да търси възможности в чужбина. След проучване се свързала с клиника в Полша, откъдето ѝ обяснили, че може да се подложи на лечение, ако медицинските изследвания потвърдят, че здравословното ѝ състояние позволява подобна бременност.

Последвали редица медицински прегледи. Първият опит за инвитро бил през юли, но завършил без успех. Неуспешен се оказал и вторият опит.

През септември Рене се върнала в клиниката за трети път, но вече започвала да губи надежда. Само пет дни след процедурата обаче получила положителен тест за бременност.

Какви са рисковете при бременност след 50-годишна възраст?

Случаят на британската водеща отново постави на дневен ред възможностите на съвременната репродуктивна медицина и рисковете, свързани с късното майчинство.

Според британската Агенция за човешко оплождане и ембриология (HFEA) възрастта, на която са замразени яйцеклетките, е един от съществените фактори за шансовете за успех при последващо инвитро оплождане.

Важно е обаче да се направи разграничение между възрастта на яйцеклетките и възрастта на жената, която износва бременността.

Замразяването на яйцеклетки от по-млада възраст може да подобри репродуктивните възможности, но не премахва рисковете за здравето на майката, свързани с напредването на възрастта.

Според Американския колеж по акушерство и гинекология (ACOG) вероятността от определени усложнения се увеличава с възрастта. Сред тях са високо кръвно налягане, гестационен диабет и други състояния, които изискват внимателно проследяване.

Ето защо бременностите при жени над 50 години изискват индивидуална медицинска оценка и засилено наблюдение от специалисти.

„Наричат ме егоистична, но кой не иска дете заради себе си?“

Именно възрастта на Рене се превърнала в основна тема на дискусиите след новината за бременността ѝ.

Част от критиките са свързани с голямата разлика във възрастта между майката и бъдещото дете. Някои потребители изразили притеснение, че когато детето навърши 18 години, Рене ще бъде на почти 80.

Други споделили лични преживявания от загубата на родител в ранна възраст и поставили въпроса дали подобно решение е справедливо спрямо бъдещото дете.

Водещата не останала безучастна към коментарите. Тя признава, че също е мислила за възможността да не бъде до детето си, когато то навърши 20 или 30 години. Според нея обаче никой не може да предвиди колко дълго ще живее.

„Най-често ме критикуват, че съм егоистична. Хората казват, че раждам това дете заради себе си. Но нима същото не важи за почти всяка жена, която иска да стане майка? Никой не кара жените на 20 или 30 години да оправдават желанието си да имат дете“, заявява Рене.

Тя допълва, че не може да гарантира, че ще присъства във всеки един момент от живота на бъдещото си дете, но е убедена, че то ще расте в семейство, изпълнено с любов и подкрепа.

Семейството вече очаква с нетърпение новия член

Рене разкрива, че решението ѝ е подкрепено от най-близките ѝ хора, включително от двете ѝ пораснали деца.

За нея е особено важно, че бебето ще се роди в семейство, в което вече има хора, които го очакват с нетърпение.

„Моето бебе ще дойде в семейство, което го желае безкрайно много, и ще бъде заобиколено от хора, които вече го обичат. В свят, в който всеки ден чуваме толкова много тъжни новини, нима това не е повод за празнуване?“, казва водещата.

Историята ѝ предизвика широка дискусия за границите на репродуктивната медицина, отговорността към бъдещото дете и правото на жената сама да взема решения за майчинството си.

Докато едни виждат в постъпката ѝ сбъдната дългогодишна мечта, други поставят въпроси за възрастта и предизвикателствата, които подобно решение може да донесе.

Рене обаче остава категорична: бебето е силно желано, семейството ѝ го очаква с любов, а тя няма намерение да се извинява за избора си да стане майка още веднъж.