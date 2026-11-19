"И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини".

Това каза премиерът Румен Радев на конференция „Черно море 2026: по-Близкият изток“, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация „Фридрих Еберт“ – България, която се провежда в София.

Премиерът отбеляза, че за страната ни атаките с дронове са изключително трудни за детекция с техниката, с която разполагаме на брега.

Радев припомни, че е имало епизодична помощ от партньорите, най-вече подкрепата с патрулна авиация, която да способства за детекцията. Той добави, че се работи със съюзниците за по-регулярно дежурство на патрулните самолети, които да следят за заплахи в акваторията на Черно море.

„Имаме в България много политици, които разсъждават като плоскоземци. За тях Земята не е кръгла и за тях ако имаме един радар на брега на Черно море, той ще може да види на 100 км навътре нисколетящ дрон, да не говорим за морски дрон, който е с много нисък профил и отразяваща повърхност. Еми няма как да стане. Няма такъв произведен радар“.

Той спомена и предложението на България за Черно море да бъде зона на споделена сигурност, като се обединят всички шест крайбрежни държави и да постигнат мораториум върху атаките по цивилни кораби. Румен Радев акцентира, че ситуацията в Черно море повдига въпроса за хуманитарния проблем, тъй като през него минава над 40% от зърното в глобален мащаб, както и тонове петрол.

"Искаме да превърнем нашето стратегическо, географско положение в стратегическо предимство най-сетне".

Радев отбеляза, че на 8 април ще се проведе срещата на върха на Европейския съюз (ЕС) с държавите от средния коридор (Централна Азия и Кавказ) и с държавите от Залива за Южния коридор.

Във връзка с войната между Русия и Украйна премиерът отбеляза значението на военнотехническата подготовка и нуждата да се разгърне пълномащабно дипломатическия потенциал и усилия. Радев посочи, че Русия е допуснала редица грешни стратегически преценки, като например волята на украинския народ да се съпротивлява, от друга страна Украйна е допуснала грешка с контранастъплението през 2023 г.

Премиерът коментира също, че на срещите в ЕС и НАТО не се говори за ядрения риск, който според него съществува и Русия си играе с него.

"Трябва ЕС и НАТО да намерят своята тежест на тези преговори, които започнаха да се водят без нас".

Румен Радев добави, че няма как да се решава бъдещата архитектура за сигурност в Европа без нашето участие.