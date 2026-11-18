Втори кораб потъна в морето близо до България в рамките на два дни. За малко повече от 1 месец поразени бяха общо 7 плавателни съда. Изправено ли е търговското корабоплаване в българската зона пред нова вълна от удари? И има ли риск чуждестранни превозвачи да заобикалят българските пристанища? Какво трябва да направи страната ни? Темата коментираха пред NOVA NEWS журналистът Христо Римпопов и експертът по морска сигурност кап. Христо Папукчиев.

„Това, че тези събития стават извън териториалното море, не ни задължава, но ни прави ангажирани в елиминиране на заплахата в нейния зародиш. Така че, вместо да броим колко хора сме спасили, нека да почнем да броим колко попадения на дронове в кораби сме предотвратили”, коментира кап. Христо Папукчиев.

„Трябва да се превърнем в по-активен защитник на нашите граници и в по-активен член на НАТО. Трябва да се възползваме от настоящата ситуация и да развиваме нашите способности да предотвратяваме такива заплахи, да подобрим способността си за наблюдение на Черноморския басейн. Трябва да се държим като суверенен субект на международните отношения”, каза Христо Римпопов.