Демократката Мери Пелтола печели сенаторското място на щата Аляска, сочат прогнозните резултати на американските медии, цитирани от Ройтерс. С победата си тя осигурява още едно място за Демократическата партия в Сената на САЩ.

Пелтола надделява над републиканския кандидат Дан Съливан в последната все още неразрешена надпревара за горната камара на Конгреса. Според предварителните данни тя получава 50% от гласовете срещу 46% за своя опонент. Така кандидатката преминава необходимия праг и печели без да се стига до допълнителни етапи на преброяване по системата за подреждане на кандидатите според предпочитанията на избирателите, използвана в Аляска.

На 53 години Пелтола има професионален опит в търговския риболов, преди да се насочи към политиката. С успеха си тя става първият демократ от близо две десетилетия, който печели сенаторско място в Аляска. Тя е и първият представител на коренното население на щата, избран в Сената на САЩ.

В Аляска живеят между 15 и 18% от представителите на коренното население на щата, което прави присъствието им значим фактор в местния обществен и политически живот.

Победата на Пелтола увеличава представителството на демократите в Сената до 56 места срещу 44 за републиканците. Това е най-голямото мнозинство на партията в горната камара от 2009 г. насам. Заедно с контрола над Камарата на представителите резултатът създава предпоставки за сериозно политическо противопоставяне между Конгреса и републиканския президент Доналд Тръмп.

Резултатът в Аляска е особено показателен на фона на победата на Тръмп в щата през 2024 г., когато той имаше преднина от 13 процентни пункта. Според Ройтерс недоволството от високите разходи за живот и силните независими политически нагласи сред местните избиратели са допринесли за представянето на демократите.

След обявяването на прогнозната победа Пелтола заяви в социалната мрежа Екс, че ще работи за ограничаване на корпоративното влияние, намаляване на разходите и защита на интересите на Аляска.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър също приветства резултата, като определи победата като успех за щата, Сената и цялата страна.