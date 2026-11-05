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Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна

Зеленски очаква победата на демократите в САЩ да донесе повече подкрепа за Украйна
АР/БТА

Според него новото мнозинство в Конгреса може да създаде по-добър баланс на политическите сили и да отвори възможности за допълнителна подкрепа за Киев

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ и предстоящото поемане на контрола над двете камари на Конгреса ще доведат до по-силна американска подкрепа за Киев, съобщи Ройтерс.

В интервю за германската телевизия ZDF Зеленски заяви, че очаква промяната в политическото разпределение на силите във Вашингтон да се отрази положително на Украйна. Той подчерта, че е благодарен и на републиканците, но според него демократите по-категорично подкрепят предоставянето на военна и финансова помощ за страната.

Украинският президент изтъкна и позицията на демократите за възстановяване на по-тесните отношения между САЩ и Европа. Според него новото мнозинство в Конгреса може да създаде по-добър баланс на политическите сили и да отвори възможности за допълнителна подкрепа за Киев.

Зеленски смята, че засилването на американската помощ би могло да повлияе и върху действията на руския президент Владимир Путин. Той посочи, че ако Конгресът подкрепи значителна финансова и военна помощ за Украйна, подобно на европейските държави, това би изпратило положителен сигнал и би оказало натиск върху Москва.

Отношенията между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп бяха белязани от напрежение, особено след срещата им в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Тогава украинският лидер беше обвинен, че не проявява достатъчна благодарност за американската помощ.

През последните седмици администрацията на Тръмп предприе няколко стъпки в полза на Русия, сред които споразумение за внос на руски дизел и облекчаване на санкциите срещу Москва.

Междувременно на 10 и 11 ноември в Абу Даби са планирани нови преговори между представители на Украйна и Русия с посредничеството на САЩ. Целта на срещата е да бъдат обсъдени въпроси, свързани със сигурността след края на войната и възможностите за деескалация на конфликта.

В понеделник специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че американските посредници ще съберат двете делегации за разговорите.

 
 
 

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