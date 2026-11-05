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Зеленски: Надявам се резултатът от междинните избори в САЩ да доведе до повече подкрепа за Украйна

Зеленски: Надявам се резултатът от междинните избори в САЩ да доведе до повече подкрепа за Украйна
AP/БТА

Според Зеленски по-голямата подкрепа от страна на САЩ може да окаже влияние върху Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява успехът на Демократическата партия на междинните избори в САЩ да доведе до по-голяма подкрепа за Киев във войната с Русия, предаде Ройтерс. 

"Благодарен съм и на републиканците, но демократите говорят много ясно за подкрепата за Украйна и за предоставянето на помощ за страната", заяви Зеленски пред телевизия Цет Де Еф.

"Те говорят за възстановяване на връзката между САЩ и Европа. Затова има надежда, че ще се установи баланс на силите и че ще получим повече подкрепа", добави той.

Според Зеленски по-голямата подкрепа от страна на САЩ би могла да окаже влияние върху руския президент Владимир Путин

Зеленски положи значителни усилия да изглади отношенията си с президента на САЩ Доналд Тръмп, особено след срещата в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Тогава украинският президент бе обвинен, че е "неблагодарен" за помощта от САЩ.

През последните седмици Тръмп предприе няколко стъпки в полза на Русия, включително споразумение за внос на руски дизел и облекчаване на санкциите срещу Москва. Идната седмица обаче трите страни ще проведат мирни преговори в Абу Даби с цел сключването на споразумение за прекратяване на войната.

В понеделник специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че американските посредници ще съберат делегациите от Украйна и Русия в Абу Даби на 10 и 11 ноември, за да обсъдят споразумения за сигурност след края на войната и деескалацията на напрежението, припомня БТА.

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