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Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната

Зеленски: Тръмп има влияние върху Путин, но е необходим силен натиск за прекратяване на войната
Снимка: AP/БТА

Украинският президент смята, че за постигането на мир са необходими натиск и решителни действия от страна на Вашингтон

Украинският президент Володимир Зеленски смята, че американският президент Доналд Тръмп има значително влияние върху Владимир Путин, но че само дипломатическият диалог не е достатъчен, за да принуди Русия да сключи мир - необходими са натиск и решителни действия, предаде Укринформ.

"Мисля, че президентът Тръмп има влияние върху Путин. Но вярвам, че Путин не разбира този вид, знаете, формат на диалог. Това не е достатъчно. Той обича да оказва натиск и да предприема решителни стъпки. И затова разбира един и същ език. Ето защо понякога трябва да говорим с него на неговия собствен език", каза Зеленски в отговор на въпрос дали вярва, че Тръмп може да сложи край на войната на Русия срещу Украйна.

Той каза, че Съединените щати имат значително влияние и средствата да тласнат руския лидер към дипломатическо споразумение.

Същевременно Зеленски отбеляза, че Русия не иска Европа да бъде въвлечена в преговорния процес. Той заяви, че Украйна прави всичко възможно, за да гарантира, че европейските ѝ партньори участват в преговорите за прекратяване на войната, тъй като въпросите на европейската сигурност не могат да бъдат решавани без самата Европа.

На въпрос за перспективите за посредничеството на САЩ Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще съсредоточи повече внимание върху постигането на мир в Украйна след изборите за Конгрес на САЩ.

"Надявам се, че след изборите президентът Тръмп ще се съсредоточи върху това - върху мира", каза Зеленски.

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