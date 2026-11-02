Зеленски е готов да се срещне с Путин в Турция

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лично с руския държавен глава Владимир Путин за преки преговори в Турция. Това стана ясно от интервю на Зеленски за телевизия Си Ен Ен Тюрк, цитирано от ДПА.

На въпрос дали би участвал в подобна среща на турска територия, украинският лидер отговори утвърдително: „Да, готови сме“.

Ден по-рано Зеленски разговаря с турския президент Реджеп Тайип Ердоган за възможността Анкара да посредничи за прекратяване на войната. В разговорите е била обсъдена и идеята за тристранна среща между лидерите на Украйна, Русия и Турция.

Украйна би приела подобна инициатива и би участвала в нея, ако турската страна успее да организира срещата, подчерта Зеленски.

Той многократно е заявявал готовност за личен разговор с Путин. Руският президент обаче настоява евентуалната среща да се проведе в Москва – предложение, което украинският държавен глава отхвърля.

Междувременно под натиска на Вашингтон Москва и Киев се подготвят да възобновят преговорите на експертно равнище за възможно мирно споразумение. Очаква се представители на Украйна, Русия и САЩ да се срещнат в Абу Даби в средата на ноември след няколкомесечно прекъсване на разговорите.

Зеленски продължава да настоява, че най-важните въпроси около прекратяването на войната могат да бъдат решени единствено чрез пряк разговор с руския президент, отбелязва ДПА.