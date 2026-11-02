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99,02 % от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев са на челно място с 56.230%; Йотова-Вълчев - 41.557%

99,02 % от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев са на челно място с 56.230%; Йотова-Вълчев - 41.557%
БТА

За Гюров са гласували 59 705, а за Йотова - 44 125 избиратели

Според данни на обработени над 99,02% от протоколите от секциите в чужбина към 7:30, кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев получават 56.230% от гласовете, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.557%., съобщава ЦИК.

За Гюров са гласували 59 705, а за Йотова – 44 125 избиратели.

На първия тур Андрей Гюров и Георги Кандев получиха 45,2% от гласовете, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 23,1%.

В Турция съотношението е 57.447% спрямо 40,976%, т.е. двойката Гюров-Кандев е събрала подкрепата на 5 905 души, а Йотова - Вълчев - 4211.

С "Не подкрепям никого" са гласували 2.213% на сто от участвалите във вота в чужбина.

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