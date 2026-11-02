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Радан Кънев: В лично качество дължим благодарност на Борисов за подкрепата към Гюров

Радан Кънев: В лично качество дължим благодарност на Борисов за подкрепата към Гюров
Снимка: БТА

Сглобка обаче няма и няма да има, категоричен е той

"В лично качество дължим благодарност на гражданина Борисов за това, че подкрепи Андрей Гюров". Сглобка обаче няма и няма да има, защото Андрей Гюров не е поискал политическа подкрепа от ГЕРБ, а и от ДПС. Това заяви настоящият председател на ДСБ Радан Кънев.

В сутрешния блок на bTV той изрично каза, че благодари на Борисов, защото преди време е обещал да го направи, ако подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на България.

"Делян Пеевски е много далеч от това да има монопол върху българските турци", каза още Кънев.

Той заяви, че трябва демократичната общност да си даде сметка, че около 750 000 гласа е изборният ѝ потенциал за нея. И добави, че на местните избори следва да има мобилизация, за да няма тотална концентрация на власт в само едни ръце 

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