Първан Симеонов: Андрей Гюров е нова звезда в политическото пространство

Ниската избирателна активност е лошата новина на президентския вот. Имаме избран президент - жена, което е чудесно и имаме нова политическа география. Главната опозиционна роля принадлежи на демократичната общност, а ГЕРБ са по-второстепенна опозиция. Има и прелигимиране на управленската формация с ерозия на електоралното влияние. Това заяви Първан Симеонов от агенция "Мяра" пред БНТ.

Според него Андрей Гюров е нова звезда в политическото пространство. "Възможно е той да има свой политически проект или участие в местните избори. Защо да не играе роля в разделилите се ПП и ДБ. Не знаем, назад във времето е имало президент и управляващи от една и съща политическа формация. Сега се питаме дали ПБ застана зад Йотова или това се случи в седмицата между двата тура. Понякога президентите застават в своеобразна опозиция на правителството", каза Симеонов.

Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" подчерта, че има около 400 000 гласа активизирани между двата тура на президентските избори. "Две неща си струва да отбележим - активното участие на ПБ, на премиера Румен Радев във втората фаза. Много активно беше сгъстена позицията "мир-война", заяви социологът.

"Виждам една разумна позиция да има свързващо звено между отделните части. Дисиденството и роенето не е довело до успех", допълни Димитрова и поясни, че и самият Гюров ще види каква би била неговата роля