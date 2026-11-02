Официално при преброени 100% протоколи: Йотова печели с 57,56%, Гюров е втори с 39,48%

Официалните данни на Централната избирателна комисия към 9:15 часа и преброени 100% от протоколите сочат, че победител на президентския вот е двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Йотова и Вълчев получават 1 093 852 гласа, или 57,56%.

На второ място остават Андрей Гюров и Георги Кандев със 750 251 гласа, или 39,48%.

Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 343 601 гласа.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 56 080 души, или 2,951% от гласоподавателите.

Така Илияна Йотова се превръща в първата жена президент на страната.

"Г-н Радев, без Вас нямаше да се справим". Това заяви тя в първото си изявление след балотажа.

"Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка с г-н Кирил Вълчев. Искам да благодаря и тези, които не ни подкрепиха, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря на Прогресивна България. Г-н Радев, без вас нямаше да се справим", каза Йотова.

Тя благодари на БСП, Красимир Каракачанов, НДСВ и членовете на инициативния си комитет.

Според Йотова въпреки нападките срещу членовете на инициативния комитет никой от тях не се е отказал от подкрепата си.

"Водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме език на омразата и разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес хората разбраха нашето послание", заяви тя.

Йотова отправи критики и към кампанията на Андрей Гюров.

"Все още не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров в тази нападателна кампания, която се проведе срещу нашата кандидат-президентска двойка", посочи тя.

Кирил Вълчев също благодари на избирателите, като подчерта историческото значение на избора на жена за президент на България.

Той отправи благодарност и към българите в чужбина, като заяви, че ще работи за приобщаването на младите хора и за създаването на условия българите да остават в родината си, а напусналите страната да се завръщат.