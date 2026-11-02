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Откриха издирваното от полиция 15-годишно момче от Ямбол

Откриха издирваното от полиция 15-годишно момче от Ямбол
БТА

Тийнейджърът е в добро здравословно състояние

Откриха обявеното за издирване преди няколко дни 15-годишно момче от Ямбол.

Тийнейджърът е в добро здравословно състояние, установен е на 31 октомври късно вечерта, на територията на областния град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Момчето бе в неизвестност от 23 октомври, когато последно е забелязано в централната градска част на Ямбол. Обявено беше за издирване по молба на близките му, припомня БТА.

Момчето не за първи път напуска дома си, като при предходните случаи е откриван в други региони на страната, посочиха от полицията.

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