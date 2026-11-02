Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Съпругата на премиера отново използва социалните мрежи, за да коментира актуалните събития. Десислава Радева поздрави Андрей Гюров с парче на Металика.

"Днес победи нормалността!

С тази песен искам да поздравя кандидатите Гюров-Кандев и екипа им.", написа лаконично Радева.

„For Whom the Bell Tolls“ на Metallica е за войната, неизбежната смърт и безсмислието на битките, в които отделният човек плаща с живота си.

Песента е вдъхновена от романа „За кого бие камбаната“ на Ърнест Хемингуей, чието действие се развива по време на Испанската гражданска война. Текстът пресъздава последните мигове на бойци на хълм — страхът, наближаващата гибел и въпросът какъв смисъл има всичко това.

Камбаната е символ на смъртта. Заглавието препраща и към мисълта на поета Джон Дън, използвана от Хемингуей: смъртта на един човек засяга всички ни, защото сме свързани помежду си. Затова въпросът „За кого бие камбаната?“ има и личен отговор — тя бие и за теб.