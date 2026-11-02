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Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Десислава Радева поздрави Гюров с парче на Металика

Съпругата на премиера отново използва социалните мрежи, за да коментира актуалните събития

Съпругата на премиера отново използва социалните мрежи, за да коментира актуалните събития. Десислава Радева поздрави Андрей Гюров с парче на Металика.

"Днес победи нормалността!
С тази песен искам да поздравя кандидатите Гюров-Кандев и екипа им.", написа лаконично Радева.
 

„For Whom the Bell Tolls“ на Metallica е за войната, неизбежната смърт и безсмислието на битките, в които отделният човек плаща с живота си.

Песента е вдъхновена от романа „За кого бие камбаната“ на Ърнест Хемингуей, чието действие се развива по време на Испанската гражданска война. Текстът пресъздава последните мигове на бойци на хълм — страхът, наближаващата гибел и въпросът какъв смисъл има всичко това.

Камбаната е символ на смъртта. Заглавието препраща и към мисълта на поета Джон Дън, използвана от Хемингуей: смъртта на един човек засяга всички ни, защото сме свързани помежду си. Затова въпросът „За кого бие камбаната?“ има и личен отговор — тя бие и за теб.

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