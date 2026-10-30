Румен Радев: България излиза от "сивия списък" за пране на пари

България е извадена от "сивия списък" за пране на пари на Групата за финансови действия (FATF). Това обяви министър-председателят Румен Радев в специално обръщение към българските граждани, след като беше уведомен за решението от министъра на правосъдието Николай Найденов.

Решението е взето на пленарно заседание на организацията в Париж. Страната ни беше включена в списъка през октомври 2023 г. заради установени стратегически слабости в системата за противодействие на прането на пари.

"Излизането от "сивия списък" означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места", заяви премиерът.

По думите му отпадането от списъка ще улесни финансовите операции с чужбина, включително за българските граждани, които работят зад граница, студентите и бизнеса.

"Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки", подчерта Радев.

Премиерът определи решението като резултат от действията на правителството срещу корупцията и прането на пари.

Той припомни, че изваждането на България от списъка е било сред основните приоритети в управленската програма на кабинета.

"За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел", посочи Радев.

Според премиера за решението са допринесли предприетите от изпълнителната власт мерки и законодателните промени, приети от Народното събрание.

Той изрази очакване, че отпадането от засиления мониторинг ще подобри инвестиционния климат и международната репутация на България.

Радев свърза решението и с усилията за присъединяване на страната към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

"Нашите усилия няма да спрат дотук", заяви министър-председателят и увери, че правителството ще продължи работата по противодействие на корупцията и прането на пари.