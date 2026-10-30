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Георги Георгиев за изваждането на България от сивия списък: Резултатът е плод на работа и професионализъм

Георги Георгиев за изваждането на България от сивия списък: Резултатът е плод на работа и професионализъм
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„Успехът има много бащи, но истината е, че майката му е работа и професионализъм“, написа той

Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев определи като голям успех изваждането на България от сивия списък на държавите под засилено наблюдение за пране на пари. В публикация във Фейсбук той заяви, че лично се гордее с постигнатия резултат и благодари на всички институции и експерти, участвали в процеса.

По думите му постигнатото е резултат от предприетите реформи в правосъдието и мерките за противодействие на корупцията и изпирането на пари по време на кабинета „Желязков“. Георгиев посочи, че като министър на правосъдието е отговарял за тази работа и е ръководил преговорите и представянето на напредъка пред международните партньори от MONEYVAL и FATF.

Той припомни, че през юни тази година MONEYVAL е отчел изпълнението на всичките 40 препоръки на FATF от страна на България. След тази оценка е била предвидена и проверка на място, която да установи доколко реформите се прилагат ефективно и устойчиво.

Георгиев посочи, че през 2025 г. неговият екип е подготвил три пакета от законодателни промени, приети от Народното събрание. Те са засегнали Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс с цел модернизиране на законодателството и подобряване на механизмите за борба с прането на пари, организираната престъпност, корупцията и тероризма.

Бившият правосъден министър изрази благодарност към екипите на министерствата на правосъдието, финансите и вътрешните работи, депутатите от 51-вото Народно събрание, магистратите от Върховния касационен съд и прокуратурата, както и служителите на НАП и ДАНС.

„Успехът има много бащи, но истината е, че майката му е работа и професионализъм“, написа Георгиев.

Той публикува и снимка от свое посещение във Вашингтон през есента на миналата година, когато се е срещнал със Скот Рембранд от Службата за борба с финансирането на тероризма и финансовите престъпления. Рембранд ръководи американската делегация в международната организация FATF – Групата за финансови действия, която включи България в сивия списък през октомври 2023 г.

В заключение Георгиев благодари на международните партньори за подкрепата по време на целия процес.

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