Отличиха най-талантливите ученици на България за постижения в науката и изкуството

Ученици с изключителни постижения в науката, технологиите, литературата и изкуството бяха наградени в инициативата "Отличниците на България", организирана от вестник "24 часа".

На церемонията присъства и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който отличи деветокласничката Лина Бринтнол. Тя е спечелила два златни медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния.

Сред наградените е и 10-годишната Елеонора Паунова, която само за една година е завоювала осем първи места в литературни конкурси. Самуил Тенев от Националната гимназия за древни езици и култури получи признание като лауреат на Националната олимпиада по философия.

Особено място сред отличията заемат постиженията в науката и изкуствения интелект.

Симона Кръстева е сред едва 16 младежи от цял свят, избрани за международен изследователски проект, посветен на използването на изкуствен интелект при диагностицирането на онкологични заболявания.

Александър Донков беше награден за разработката си "Green City Manager" – стратегическа игра, насочена към намаляване на замърсяването на въздуха. Крум Стоянов пък е създал мобилно приложение с изкуствен интелект, което му помага в подготовката за училище.

Сред отличените са още Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия, спечелил първо място на международния научен конкурс Regeneron ISEF, и Давид Лашвиц – сребърен медалист от олимпиадата по икономика и финанси в Китай.

Признание получиха и Валентин Кирилов от Казанлък за успехите си в национални и международни състезания, както и Кристин Симеонова, постигнала три пълни шестици на държавните зрелостни изпити.

По време на церемонията министър Георги Вълчев подчерта необходимостта от преодоляване на образователните неравенства.

"През следващите години ще реализираме реформи, с които да решим натрупалите се проблеми с неравенството в различните региони", заяви той.

В навечерието на Деня на народните будители министърът поздрави учителите за тяхната всеотдайност, а на отличените ученици пожела да продължат да развиват талантите си.