Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

Украинска делегация и евакуирани жители на окупирания от руските сили град Олешки в Херсонска област са потеглили към руския черноморски град Анапа. Оттам те трябва да отпътуват със самолет до Беларус, а след това да продължат с автобуси към Украйна. Това съобщи председателят на парламентарната група на партия „Слуга на народа“ и главен преговарящ от украинска страна Давид Арахамия, цитиран от Укринформ.

В публикация в Telegram Арахамия потвърди, че украински представители пътуват заедно с евакуираните жители, като описа маршрута, по който те ще се завърнат в родината си.

Евакуацията стана възможна след договорено локално прекратяване на огъня в Олешки. По-рано първата дама на САЩ Мелания Тръмп съобщи, че е съдействала за постигането на споразумение между Москва и Киев за временно спиране на бойните действия в района.

Според информация на Белия дом примирието има за цел да позволи доставянето на хуманитарна помощ и организирането на безопасна евакуация на цивилното население по предварително съгласуван коридор. Прекратяването на огъня е в сила от 27 октомври до 22:59 ч. на 1 ноември.

Междувременно очевидци съобщиха пред Ройтерс, че автобуси с евакуирани жители на Олешки вече са преминали от Херсонска област на територията на анексирания от Русия Крим.

Жителите на града са изправени пред остър недостиг на хранителни продукти, което прави евакуацията особено наложителна.

Операцията е определяна като първата по рода си съвместна хуманитарна акция между двете воюващи страни от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди четири години и осем месеца.