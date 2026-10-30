Новини
Търси
Подкаст
Свят

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна

Жители на окупирания от Русия град Олешки се евакуират към Украйна
АР/БТА

Това съобщи председателят на парламентарната група на партия „Слуга на народа“ и главен преговарящ от украинска страна Давид Арахамия

Украинска делегация и евакуирани жители на окупирания от руските сили град Олешки в Херсонска област са потеглили към руския черноморски град Анапа. Оттам те трябва да отпътуват със самолет до Беларус, а след това да продължат с автобуси към Украйна. Това съобщи председателят на парламентарната група на партия „Слуга на народа“ и главен преговарящ от украинска страна Давид Арахамия, цитиран от Укринформ.

В публикация в Telegram Арахамия потвърди, че украински представители пътуват заедно с евакуираните жители, като описа маршрута, по който те ще се завърнат в родината си.

Евакуацията стана възможна след договорено локално прекратяване на огъня в Олешки. По-рано първата дама на САЩ Мелания Тръмп съобщи, че е съдействала за постигането на споразумение между Москва и Киев за временно спиране на бойните действия в района.

Според информация на Белия дом примирието има за цел да позволи доставянето на хуманитарна помощ и организирането на безопасна евакуация на цивилното население по предварително съгласуван коридор. Прекратяването на огъня е в сила от 27 октомври до 22:59 ч. на 1 ноември.

Междувременно очевидци съобщиха пред Ройтерс, че автобуси с евакуирани жители на Олешки вече са преминали от Херсонска област на територията на анексирания от Русия Крим.

Жителите на града са изправени пред остър недостиг на хранителни продукти, което прави евакуацията особено наложителна.

Операцията е определяна като първата по рода си съвместна хуманитарна акция между двете воюващи страни от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна преди четири години и осем месеца.

Още по темата

Зеленски предупреди за нови руски удари с балистични ракети и поиска още системи за ПВО

Зеленски предупреди за нови руски удари с балистични ракети и поиска още системи за ПВО

ЕК предложи отпускането на още средства от заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕК предложи отпускането на още средства от заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕК заяви готовност за участие в мирните преговори за Украйна

ЕК заяви готовност за участие в мирните преговори за Украйна

Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ

Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ

Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика води в надпреварата за генерален секретар на ООН

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика води в надпреварата за генерален секретар на ООН

Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена

Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена

Израел разруши жилищата на двама палестинци, нападнали израелски войници в Хеброн

Израел разруши жилищата на двама палестинци, нападнали израелски войници в Хеброн

ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

Двама загинали на лодка със 113 мигранти край Испания

Двама загинали на лодка със 113 мигранти край Испания

Водещи

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика води в надпреварата за генерален секретар на ООН

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика води в надпреварата за генерален секретар на ООН

  • Току-що
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който казаното сутрин се проверява от делата вечерта

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който казаното сутрин се проверява от делата вечерта

  • Преди 2 минути
БАБХ разкри нелегален цех за месни продукти в Шуменско

БАБХ разкри нелегален цех за месни продукти в Шуменско

  • Преди 3 минути
Ботев Пловдив вкара 5 гола на Локомотив София след раздялата с Любо Пенев

Ботев Пловдив вкара 5 гола на Локомотив София след раздялата с Любо Пенев

  • Преди 5 минути
Мъск обещава нова ера за незрящите с технология за изкуствено зрение

Мъск обещава нова ера за незрящите с технология за изкуствено зрение

  • Преди 19 минути
България проявява интерес към полски изтребители МиГ-29

България проявява интерес към полски изтребители МиГ-29

  • Преди 22 минути
Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена

Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена

  • Преди 32 минути
Велислава Петрова обсъди ситуацията в Близкия изток с посланика на Израел

Велислава Петрова обсъди ситуацията в Близкия изток с посланика на Израел

  • Преди 36 минути
Самолет със 171 души на борда обяви тревога във въздуха и кацна аварийно в Хърватия

Самолет със 171 души на борда обяви тревога във въздуха и кацна аварийно в Хърватия

  • Преди 42 минути
Носителят на Шампионската лига обяви стачка срещу на федерацията по волейбол

Носителят на Шампионската лига обяви стачка срещу на федерацията по волейбол

  • Преди 48 минути
Министър Найденов: България проведе мащабна реформа в борбата срещу прането на пари

Министър Найденов: България проведе мащабна реформа в борбата срещу прането на пари

  • Преди 49 минути
Израел разруши жилищата на двама палестинци, нападнали израелски войници в Хеброн

Израел разруши жилищата на двама палестинци, нападнали израелски войници в Хеброн

  • Преди 56 минути
Безсрочен протест в Софийския зоопарк: Служителите настояват за по-високи заплати

Безсрочен протест в Софийския зоопарк: Служителите настояват за по-високи заплати

  • Преди 1 час
ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

ООН: Закриването на „Новая газета“ е пореден тежък удар срещу независимата журналистика в Русия

  • Преди 1 час
Двама загинали на лодка със 113 мигранти край Испания

Двама загинали на лодка със 113 мигранти край Испания

  • Преди 1 час