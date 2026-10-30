ЕК заяви готовност за участие в мирните преговори за Украйна

Говорител на Европейската комисия заяви, че институцията е готова да изпрати свой представител на бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ. По думите му подготовката за подобно участие продължава отдавна.

От ЕК очакват Русия да прояви готовност за реални разговори, основани на конкретни условия за прекратяване на войната.

Говорителят припомни, че по-рано през седмицата е съобщил за участие на европейски представители в среща, проведена през последните дни в същия четиристранен формат.

Междувременно от Европейската комисия потвърдиха, че санкциите на ЕС срещу руския енергиен сектор ще останат в сила до края на войната. През септември Съюзът за първи път удължи индивидуалните ограничителни мерки срещу Русия за срок от три години, вместо досегашния период от шест месеца.

В средата на октомври санкционните списъци бяха разширени с близо 1600 нови физически и юридически лица.