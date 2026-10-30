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ЕК заяви готовност за участие в мирните преговори за Украйна

ЕК заяви готовност за участие в мирните преговори за Украйна
БТА

От Европейската комисия заявиха, че са готови да изпратят свой представител в Абу Даби

Говорител на Европейската комисия заяви, че институцията е готова да изпрати свой представител на бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ. По думите му подготовката за подобно участие продължава отдавна.

От ЕК очакват Русия да прояви готовност за реални разговори, основани на конкретни условия за прекратяване на войната.

Говорителят припомни, че по-рано през седмицата е съобщил за участие на европейски представители в среща, проведена през последните дни в същия четиристранен формат.

Междувременно от Европейската комисия потвърдиха, че санкциите на ЕС срещу руския енергиен сектор ще останат в сила до края на войната. През септември Съюзът за първи път удължи индивидуалните ограничителни мерки срещу Русия за срок от три години, вместо досегашния период от шест месеца.

В средата на октомври санкционните списъци бяха разширени с близо 1600 нови физически и юридически лица.

Припомняме, че съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви по-рано, че европейски представители може да присъстват в Абу Даби по време на разговорите между Русия, Украйна и САЩ, но няма да бъдат допуснати до същинските преговори. По думите му те ще могат да осъществяват контакти единствено с украинската и американската делегация.

Още в сряда Ушаков подчерта, че европейски представители няма да участват в следващия кръг от преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

 
 
 

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