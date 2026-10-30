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Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер

Ден на траур в Босна след смъртта на четирима италианци при катастрофа с военен хеликоптер
Снимка: AP/БТА

При инцидента с военния "Чинук" са загинали двама военнослужещи и двама доброволци на Червения кръст, а 11 души са ранени

Ден на траур е обявен днес в босненския район Бръчко след катастрофата на военен хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР), при която загинаха четирима италианци, съобщи Франс прес.

Хеликоптерът "Чинук" (CH-47 Chinook) се разби вчера по време на рутинна мисия в района на Бръчко, на около 180 километра северно от Сараево, съобщиха от ЕУФОР.

На борда е имало 15 души. Трима от тях са загинали на място, а четвърти е починал от раните си в болница. Други 11 души са ранени и са настанени в лечебни заведения в Бръчко и близкия град Тузла, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Франс прес.

Загиналите са двама военнослужещи и двама доброволци на Италианския червен кръст. Кметът на Бръчко Синиша Милич обяви ден на траур в знак на съпричастност към близките на жертвите и Италия.

"Солидарност със семействата на жертвите и с целия италиански народ", посочи Милич като мотив за решението.

Италианският премиер Джорджа Мелони също изрази почит към загиналите с публикация в социалната мрежа Екс.

"Четири живота бяха отнети, докато служеха на Италия. Днес мислите ми са с тях и с хората, които ги обичат", написа тя.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето ще посети ранените и италианските военнослужещи, разположени в Босна и Херцеговина. Той ще бъде придружен от началника на генералния щаб и екип военни лекари, съобщава Франс прес.

От ЕУФОР съобщиха, че е започнало задълбочено разследване на причините за катастрофата. При инцидента няма пострадали цивилни, нито щети по гражданска инфраструктура.

Европейската мисия в Босна и Херцеговина разполага с между 1000 и 1500 военнослужещи и има задача да поддържа мира в страната. ЕУФОР действа от 2004 г., когато пое мисията от силите на НАТО, разположени след войната в Босна и Херцеговина през 1992-1995 г.

Франс прес припомня, че през юни 2008 г. при друга катастрофа с хеликоптер в Босна загинаха четирима членове на ЕУФОР - двама германски офицери и двама испански пилоти.

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