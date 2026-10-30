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Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани до 27 ноември

Изпълняващата длъжността президент призова за спокойствие след напрежението около предсрочните парламентарни избори и определи протестите срещу телевизиите "Информър" и "Пинк" като "върховенство на терора"

Заместник-председателят на Главния съвет на Сръбската прогресивна партия Ана Бърнабич заяви, че президентските избори в Сърбия ще бъдат свикани не по-късно от 27 ноември. Тя съобщи това по време на пресконференция в сградата на сръбското президентство, където говори в качеството си на изпълняващ длъжността държавен глава.

Бърнабич призова за спокойствие, уважение към Конституцията и законите, както и към държавните институции. Според нея събитията след обявяването на резултатите от предсрочните парламентарни избори на 25 октомври са неприемливи.

"Това, на което сме свидетели от изборната нощ насам, е неприемливо и не трябва да продължава", заяви тя в началото на изявлението си.

Бърнабич подчерта, че призивът ѝ е насочен към всички политически участници и граждани, като настоя за спазване на институционалния ред и зачитане на достойнството на всеки човек.

"Някои показаха отговорност при поражението, някои показаха безотговорност при победата, но аз призовавам всички към мир", посочи тя.

Тя призова спечелилите изборите да пристъпят към съставяне на правителство и да не допускат прояви на насилие.

"Вие спечелихте, сформирайте правителство, не позволявайте на побойниците да ни тормозят."

Бърнабич определи действията срещу телевизиите "Информър" и "Пинк" като проява на терор, а не на върховенство на закона.

"Това не е върховенство на закона, това е върховенство на терора", заяви тя, коментирайки акциите срещу двете медии.

В отговор на журналистически въпроси Бърнабич уточни, че съгласно Конституцията президентските избори трябва да бъдат свикани до 27 ноември.

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