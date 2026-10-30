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Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС

Димитър Бербатов може отново да се кандидатира за президент на БФС
БТА

Футболният съюз си стои и чака своето място и време, каза бившият футболист от Стара Загора

Димитър Бербатов не изключи възмоността отново да се кандидатира за президент на Българския футболен съюз (БФС). Бившият национал беше основната опозиция на Борислав Михайлов преди неговото оттегляне, но загуби изборите на 15 март 2024 година от Георги Иванов - Гонзо. 

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„Футболният съюз си стои и чака своето място и време. Дали ще дойде, ще разберем може би скоро. Опитвам се да намеря баланса в нещата, които правя, и крачейки напред, ще разбера какво идва. Важното за мен е да съм готов за него“, каза Бербатов пред журналисти в Стара Загора.

Той бе гост в Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) „Гео Милев", където се срещна с ученици ден преди да изиграе спектакъла си „Бербатов: Разкодиране" на сцената на Държавна опера - Стара Загора. Бербатов посочи, че талантливите спортисти имат нужда от подходяща среда, която да ги мотивира да достигнат пълния си потенциал.

„Лесно би било да кажа, че искам успешни спортисти, които да изживяват мечтите си, защото всички, които се занимават професионално със спорт, мечтаят за това. Но понякога атмосферата не ги амбицира достатъчно да стигнат докрай. Тогава дисциплината и постоянството намаляват и те не могат да достигнат 100 процента от възможностите си“, коментира Бербатов.

По думите му хората, които ръководят спорта, трябва да бъдат на необходимото ниво, за да насочват развитието му в правилната посока. „На първо място са финансите, които трябва да се изразходват по правилен начин“, подчерта още той.

Бербатов коментира и съвпадението между спектакъла му в Стара Загора и откриването на новия стадион на бившия му отбор ЦСКА - „Българска армия“ в София. Той обясни, че програмата му е била планирана месеци по-рано и не е имало възможност да бъде променена.

„Знам, че стадионът ще бъде прекрасен и може би най-хубавият на Балканите. Имаме нужда от такива съоръжения. Надявам се да се пази и развива, защото ще бъде богатство за футбола в България“, заяви той.

 

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