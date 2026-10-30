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Прокуратурата обжалва домашния арест на Никола Бургазлиев за катастрофата в Слънчев бряг

Прокуратурата обжалва домашния арест на Никола Бургазлиев за катастрофата в Слънчев бряг
БТА

Обвинението настоява за преразглеждане на мярката за неотклонение на подсъдимия за тежкия инцидент с АТВ, при който загина жена, а трима души пострадаха

Окръжната прокуратура в Бургас протестира решението на съда, с което на Никола Бургазлиев беше наложена мярка за неотклонение "домашен арест". Той е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през август 2025 г.

Протестът е срещу определението на Окръжния съд в Бургас от 29 октомври 2026 г. Предстои Апелативният съд да разгледа случая и да се произнесе по мярката за неотклонение.

Припомняме, че катастрофата стана на 14 август 2025 г. около 13:50 часа в курортния комплекс Слънчев бряг. Според прокуратурата Бургазлиев е управлявал четириколесно електрическо превозно средство след употреба на тетрахидроканабинол (THC) – активно вещество в канабиса.

Обвинението твърди, че той е нарушил редица правила за движение по пътищата и е блъснал пешеходци.

При инцидента пострадаха четирима души. Една от пострадалите жени почина в болница на 3 септември 2025 г., а синът ѝ получи тежка телесна повреда. Други двама души са със средни телесни повреди.

Предстои Апелативният съд в Бургас да реши дали Никола Бургазлиев ще остане под домашен арест, или мярката му за неотклонение ще бъде променена.

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