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Делото "Бургазлиев": 18-годишният механик няма компетентност да се грижи за АТВ-то

Делото "Бургазлиев": 18-годишният механик няма компетентност да се грижи за АТВ-то
Снимка: БТА

В катастрофата загина 35-годишна жена, а едното ѝ дете силно пострада

В Бургаския окръжен съд започна делото срещу Никола Бургазлиев за тежката катастрофа, при която загина 35-годишната майка на две деца Христина Здравкова. По време на заседанието беше разпитан механикът, ангажиран с изправността на АТВ-то, което, управлявано от Бургазлиев, на 14 август 2025 година блъсна пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. 

Вместо професионален механик в съдебната зала обаче влезе 18-годишен свидетел, нает от собственика на атракциона да се грижи за превозните средства. Пред магистратите той призна, че няма компетентност да проверява двигателната и спирачната система на АТВ-то.

Припомняме, че защитата на Бургазлиев посочи, че червеното превозно средство не е било в изправност. При индентичен случай същото АТВ на 17 юни 2023 година е било управлявано от 18-годишен младеж, който се блъска в павилион с жена и също посочва отказали спирачки като причина за инцидента.

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