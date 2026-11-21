Рома разби Парма с 5:1 като гост в мач от Серия А. Четири гола за "джалоросите" вкара Дониел Мален, а веднъж се разписа Родриго Мора. Уесли имаше участие в четири от попаденията на победителите.

С този успех Рома събра 30 точки, доближи се на 2 от лидера Лацио и дръпна с 2 пред Интер, който обаче ще играе утре своята среща. Парма е на 17-ото място с 8 точки, една над зоната на изпадащите и с три поражения в последните си пет мача в първенството.

Преди почивката Рома водеше само с 1:0 с първото попадение на Мален в мача, който се разписа в 39-ата минута с брилянтно и прецизно изпълнение в долния ляв ъгъл.

Парма изравни в 54-ата минута чрез Неста Елфеге, който направи блестящ самостоятелен пробив, но Мален и Родриго Мора вкараха в рамките на три минути между 68-ата и 71-ата и напрактика решиха мача. Попаденията бяха идентични, след като вратарят Джовани Дафара избиваше, но при добавките гостите бяха по-бързи.

В 77-ата и в 90-ата минути Мален вкара третото и четвъртото си попадение в срещата, като и за двата с важна роля беше Уесли Франса.