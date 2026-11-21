Централното командване на САЩ отхвърли твърденията на Иран, че иранската противовъздушна отбрана е поразила американски изтребител Ф-16 над Персийския залив и го е принудила да извърши аварийно кацане, предаде Ройтерс.

По-рано ирански държавни медии съобщиха, че самолетът е бил атакуван от иранските сили и е прекратил мисията си. От американското командване обаче заявиха, че подобна атака не е имало и всички американски бойни самолети в Близкия изток са в безопасност.

Междувременно Иран продължава контактите си с международни посредници. Заместник-външният министър Казем Гарибабади съобщи, че катарска делегация е пристигнала в Техеран, а страната обсъжда възможността за подновяване на дипломатическите усилия.

Външният министър Абас Арагчи заяви, че Ормузкият проток може да бъде отворен отново, ако Вашингтон приеме условията на Техеран, които според него са в съответствие с международното право.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп от своя страна заяви, че Иран търси споразумение, но предложенията му са неприемливи за Вашингтон.