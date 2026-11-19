Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в излъчено в четвъртък интервю, че Съединените щати „ще видят какво ще се случи“ в конфликта с Иран след 1 януари, предава Ройтерс. Той не уточни какво е значението на тази дата.

През последните седмици Тръмп редува заплахи за ескалация срещу Техеран със сигнали, че може да ограничи военните действия, докато двете страни остават в безизходица по отношение на усилията за разрешаване на кризата.

„Наближава нова година и ще видим какво ще стане след 1 януари. Но те се държат много лошо“, каза Тръмп пред телевизия „Фокс Нюз“ по време на посещението си в Китай.

Коментарите му дойдоха в отговор на въпрос относно репортаж на Си Ен Ен от тази седмица, според който Иран планира да взриви „мръсна бомба“ във Вашингтон. Този тип оръжие използва конвенционални експлозиви за разпръскване на радиоактивен материал.

Американският президент омаловажи подобна заплаха с думите „Не мисля“, запитан дали жителите на столицата трябва да се тревожат. В същото време обаче той посочи без повече подробности, че има данни Иран да проучва биологични или химически оръжия.

„Има индикации, че Иран проучва газове, проучва биооръжия, защото ние ги спряхме за ядрените. Ядреното е много по-трудно. И затова се насочват към газ и... биологични оръжия – никак не е приятно – и други неща“, заяви Тръмп.

Иранското външно министерство не отговори веднага на запитването за коментар. Във вторник говорителят на ведомството определи информацията на Си Ен Ен като „безпочвена“.

Израел, Съединените щати и други западни държави отдавна обвиняват Иран в стремеж към създаване на ядрено оръжие, което Техеран отрича. Унищожаването на иранската ядрена програма беше едно от основните основания на Тръмп, когато през февруари той предприе удари срещу Иран съвместно с Израел.

Според двама израелски официални представители през последните две седмици Израел е предал на САЩ разузнавателна информация за натрупването на военен потенциал от страна на Иран, включително разработването на химически оръжия. Ръководителят на израелската разузнавателна служба Мосад Роман Гофман посети САЩ, а агенция Ройтерс съобщи, че той се е застъпил за възобновяване на съвместните американско-израелски удари срещу Иран.

Запитан в сряда за репортажа на Си Ен Ен, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че не смята да съществува непосредствена заплаха за столицата на САЩ.