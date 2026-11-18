Заплахите от страна на Иран срещу американските граждани както на територията на САЩ, така и извън страната, са се увеличили значително. Това предупреди директорът на националното разузнаване Джей Клейтън по време на изслушване пред Комисията по вътрешна сигурност в Камарата на представителите на американския Конгрес.

„Оставаме ангажирани с разкриването, предотвратяването и борбата срещу смъртоносните ирански заговори извън САЩ, както и в страната“, заяви Клейтън пред законодателите на заседанието, посветено на глобалните заплахи пред националната сигурност. „Тези заплахи значително са се увеличили. Нашите жени и мъже в чужбина, нашите жени и мъже тук, в САЩ, са изложени на по-силна заплаха“, добави той.

По време на същото изслушване Клейтън обърна особено внимание и на риска от онлайн радикализация, като подчерта, че чуждестранни екстремистки мрежи могат да въздействат върху лица, които вече живеят на американска територия. От своя страна заместник-директорът на ФБР Кристофър Рая отбеляза, че бюрото е реорганизирало специалния си център за противодействие на иранските заплахи и вече е предотвратило редица заговори, включително срещу дисиденти.

Предупрежденията на американското разузнаване идват на фона на засилено напрежение след публикации в американски медии тази седмица за разузнавателни оценки, според които Техеран може да подготвя атака с т.нар. „мръсна бомба“ във Вашингтон. Запитан за тези сведения по време на изслушването, Клейтън отказа да коментира конкретни оперативни данни, но посочи, че заплахите за масово поразяване срещу цивилното население съществуват отдавна. В същото време държавният секретар Марко Рубио заяви днес от Азия, че към момента няма данни за непосредствена заплаха за американската столица, а иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли твърденията като пропаганда.