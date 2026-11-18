Община Варна започна вътрешна проверка във връзка с издадено разрешение за строеж в Морската градина. Проверката обхваща действията на главния архитект и служители на общинската администрация, участвали в одобряването на инвестиционния проект, съобщиха от общината.

Повод за проверката е разрешение за строеж върху терен, определен от Областната администрация като публична държавна собственост. Имотът се намира в историческото ядро на Морската градина във Варна.

Областната администрация във Варна е сезирала прокуратурата и Административния съд във връзка с издаденото разрешение за строеж.

От общината уточняват, че кметът Благомир Коцев е поискал от Областната администрация документите, удостоверяващи актуалния статут на имота. Целта е да бъде изяснена собствеността на терена и обстоятелствата, при които е одобрен инвестиционният проект.

Допълнително е изискана информация от Регионалната дирекция за национален строителен контрол относно извършени проверки по разрешението за строеж и законосъобразността на издадените строителни книжа.

До получаването на официална информация за статута на имота общинската администрация е преустановила издаването на всякакъв вид строителни документи, свързани с конкретния случай.

Проверката трябва да установи дали при одобряването на инвестиционния проект са спазени законовите изисквания и какви действия са предприели отговорните общински служители.

Към момента няма обявени резултати от вътрешната проверка, нито окончателно произнасяне на компетентните институции относно законосъобразността на разрешението за строеж.