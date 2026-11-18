"Демократична България" предлага бюджетният дефицит за 2027 г. да бъде намален от заложените от правителството 4,2% на 2,8%. Това заяви съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев пред bTV, като представи предложенията на партията за промени в държавния бюджет.

Мирчев разкритикува финансовата политика на правителството на Румен Радев и сравни предложения бюджет със стар руски камион ЗИЛ.

"Това, което Румен Радев ни предлага в момента, е старият руски ЗИЛ, който си върви по нанадолнището, няма спирачки, пуши, харчи много гориво, неефективен е, защото може да носи малко полезен товар. Ние искаме от този ЗИЛ да направим един модерен западноевропейски ТИР", заяви той.

Според Мирчев основният проблем на Бюджет 2027 е високият дефицит и необходимостта от поемане на нов държавен дълг в размер на 9 млрд. евро.

Съпредседателят на ДБ представи план, наречен "Приземяването на дефицита за 2027 г.", който предвижда намаляване на разходите и промени в приходната част на бюджета.

Първата предложена мярка е съкращаване на 800 млн. евро от централния бюджет. Според Мирчев там са заложени над 1 млрд. евро без конкретно предназначение.

От формацията предлагат още допълнителни 500 млн. евро от данъчни приходи, както и намаляване с 16% на разходите за издръжка на министерствата. Изключения се предвиждат за здравеопазването, сектор "Сигурност" и делегираните бюджети на общините.

Друга мярка е ограничаване на капиталовите разходи с 250 млн. евро чрез премахване на средствата за обекти без одобрени инвестиционни проекти.

По изчисления на ДБ тези промени биха намалили дефицита до 2,8%, а при включване на приходи от "Лукойл" той би могъл да достигне 2,5%.

Мирчев отправи критики и към министъра на финансите Гълъб Донев, като заяви, че управляващите не разбират достатъчно добре проблемите пред публичните финанси.

"Това показва, че е възможно бюджетът да изглежда по друг начин и да не натоварваме с дългове бъдещите поколения", посочват от "Демократична България".