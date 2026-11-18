Сухопътните войски на България са най-старият и многочислен вид въоръжени сили, които представляват гръбнакът на отбранителните способности на Българската армия. Те доказаха, че ценностите дълг, чест и родолюбие са водещи в изпълнението на войнския дълг. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 в навечерието на бойния празник на Сухопътните войски – 19 ноември.

На събитието, на което присъстваха и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, държавният глава връчи Почетния знак на президента на четирима военнослужещи – ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев, подполковник Теодор Джунов и подполковник Андрей Василев. Отличията се присъждат за техния значим принос към развитието на този род войски, издигането на престижа им и високия професионализъм при защитата на националната независимост в мирно време.

В обръщението си Йотова акцентира върху символиката на датата 19 ноември, свързана с героизма на българските воини край Сливница, отбранявали самоотвержено Съединението и извоюваната свобода. По думите ѝ тогава е сломен опитът за посегателство върху обединението, а българите показват на света, че „в свои ръце поемат съдбата си“ и имат готовност „да я бранят докрай“.

Празникът е и повод за признателност към труда на всички военнослужещи и цивилни служители, допълни президентът, като специално отбеляза ролята на младите възпитаници от НВУ „Васил Левски“ като „символ на приемствеността“. Обръщайки се към тях като към бъдещи командири, държавният глава им пожела „да бъдат достойни, както бяха техните предци“.

В приветствието си Илияна Йотова очерта личния принос на всеки от наградените офицери. Обръщайки се към ген.-лейтенант о.з. Иван Добрев, държавният глава отбеляза, че службата му е преминала през „най-тежките гарнизони“, където е командвал „най-боеспособните подразделения“ на армията. Опитът му буди респект сред няколко поколения офицери, като Йотова подчерта личния му принос за поддържане на боеспособността в трудни времена и „неблагоприятна политическа обстановка“.

По отношение на ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев президентът изтъкна, че през своите 37 години служба той е демонстрирал последователен войнски труд и професионализъм – качества, проявени както начело на Сухопътните войски, така и като заместник-началник на отбраната.

Задълбочените познания и командирският опит на подполковник Теодор Джунов пък стоят в основата на възложената му задача да организира противодействието срещу безпилотни летателни системи. Съвременните конфликти показват, че това ще бъдат „войните на бъдещето“, отбеляза Йотова, като допълни, че новата реалност изисква „иновативност, инициатива и бърза адаптация“ към променящата се среда. Държавният глава акцентира и върху високата експертиза на подполковник Андрей Василев в сферата на логистиката, както и върху солидния му международен опит, натрупан по време на задгранични мисии в Афганистан и Босна и Херцеговина.

Президентът изказа специална благодарност и към семействата на военнослужещите за тяхната безрезервна подкрепа в нелекия им професионален път. От името на наградените ген.-лейтенант о.з. Стефан Василев благодари за оказаната чест. Той пожела лично и семейно щастие на всички в редиците на Българската армия и подчерта, че модернизацията на Въоръжените сили е ключов фактор страната ни да бъде уважаван партньор в НАТО и по света.