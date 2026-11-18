Германското правителство обвинява Русия, че води целенасочена война срещу църквите и вярващите в Украйна, посочва външното министерство в Берлин в нов доклад за състоянието на религиозната свобода по света, предаде агенция ДПА.

В документа, който обхваща периода от 2023 до 2025 година, се отбелязва, че в окупираните от Москва украински територии свободата на вероизповедание е строго ограничена, а на териториите под контрола на Киев руските сили са разрушили или повредили десетки храмове.

Авторите на доклада подчертават, че в завзетите от Русия райони „свободата на вероизповедание не е гарантирана“. Християните, които не принадлежат към Руската православна църква, са принудени да практикуват религията си единствено в домашни условия. В същото време мюсюлманите, и в частност кримските татари, са подложени на тежки гонения под предлог за борба с тероризма.

По данни на германското ведомство от началото на войната, продължаваща вече над четири години и половина, най-малко 643 религиозни обекта – предимно православни храмове – са пострадали тежко или са напълно унищожени при въздушни атаки, артилерийски обстрел и мародерство. В документа се цитира достоверна информация, според която руските военни са „убили, отвлекли, изтезавали или лишили от свобода“ духовни лица от различни вероизповедания, сред които свещеници, пастори, имами и монаси.

Негативната тенденция не се ограничава само до конфликта в Украйна, отбелязва германският правителствен комисар по въпросите на свободата на религията и вярванията Томас Рейчъл. По думите му в глобален план мъже, жени и деца все по-често са обект на „социално изключване, юридически репресии, произволни арести и нападения“ заради своите религиозни убеждения.

Освен в окупираните украински територии, Берлин отчита сериозно отстъпление по отношение на религиозните права и в държави като Афганистан, Иран, Китай и Никарагуа.