Клоп хвали Германия след победата под дъжда в Белград

Юрген Клоп записа втората си победа като селекционер на Германия. Четирикратният световен шампион се справи със Сърбия (3:1) като гост въпреки проливния дъжд, който не спря да вали в Белград. След мача националният селекционер похвали футболистите за старанието и играта.

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„Отборът изигра добър мач. Трябва да свикнем с факта, че можем да бъде много добри. Можеше да вкараме и повече голове, но в момента това ми е напълно безразлично. Не може да говорим за развитие и да искаме всичко наведнъж", подчерта бившият мениджър на Ливърпул.

„Комбинациите изглеждаха отлично, доминирахме владението на топката, а темпото ни беше супер. През второто полувреме сърбите станаха по-агресивни, а нашият ритъм се накъса. Целта ни беше да изиграем убедителен мач и мисля, че го постигнахме", анализира Клоп.

Германия завърза интригата в Група 2 от Лигата на нациите. Лидер преди последния кръг е Нидерландия с 11 точки, а Гърция и Германия имат по 8 точки. Сърбия няма точков актив. На 16 ноември Германяи приема Нидерландия в битката за първото място.

Първият и вторият в класирането продължават към четвъртфиналите в Лигата на нациите.