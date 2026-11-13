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Нидерландия вкара 7 гола на Гърция в Лигата на нациите

Нидерландия вкара 7 гола на Гърция в Лигата на нациите
БТА

„Лалетата" се класираха за четвъртфиналите на турнира

България загуби от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите, но Гърция претърпя още по-голяма катастрофа. Южните ни съседи паднаха при гостуването си на Нидерландия с 0:7. Въпреки това европейските шампиони от 2004 година остават на второ място в групата и на позиция за класиране на четвъртфиналите. Нидерландия си осигури класирането с 11 точки, Гърция има 8.

България записа една от най-срамните загуби в историята си

В другата среща Германия победи Сърбия с 3:1 и събра също 8 точки, но ще трябва да надиграе и гърците, за да ги измести от втората позиция, 

Нидерландия прегази Гърция в Амстердам с голове на Крисенсио Съмървил (6'), Тиджани Райндерс (12', 19', 33') уби интригата с хеттрик, а погромът бе завършен от Юриен Тимбер (40', 59') и Дониел Мален (61'). Фотис Йоанидис опита да върна едно попадение за гърците, но ВАР го отмени.

По същото време пък Германия удари Сърбия с 3:1 в Белград и окончателно изхвърли западните ни съседни от елитната дивизия. Още в 3-ата минута бранителят на домакините Сърджан Бабич си вкара автогол и Бундестима излезе напред, a единадесет минути по-късно Флориан Виртц удвои.

Браян Груда вкара гол още при дебюта си за националния отбор и окончателно уби интригата в 50-ата минута. Сърджан Бабич все пак донякъде се реваншира за автогола си и намали резултата шест минути по-късно, но това бе всичко хубаво за домакините. Сърбите завършиха мача и с двама души по-малко, след като първо Ваня Драгойевич бе изгонен директно в 77-ата минута след намеса на ВАР, а впоследствие друга резерва - Андрия Живкович, също получи червен картон.

 

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