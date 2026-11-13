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На живо: Пети гол на Исландия във вратата на България

На живо: Пети гол на Исландия във вратата на България
БТА

Националите напълно се предадоха

Исландия разгромява България с 5:0 в Пловдив в мача между двата отбора от Лигата на нациите. Гостите поведоха още в 17-ата минута, когато Андри Гудьонсен наказа националния отбор от дузпа. Йоан Стоянов застъпи Ори Оскарсон в наказателното поле, а синът на легендата Ейдур Гудьонсен реализира с точно изпълнение във вратата на Даниел Наумов. Пет минути по-късно самият Оскарсон се записа сред голмайсторите, след като бе изведен сам срещу вратря - 2:0.

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Двата бързи гола успокоиха още повече исландците, които постепенно отстъпиха инициативата. България се опита да отговори, но през първото полувреме не успя да създаде нещо кой знае колко опасно пред вратата на Хакон Валдимарсон. Вместо това гостите удариха и страничния стълб, след като в 34-ата минута Логи Томасон стреля забравен на далечната греда от въздуха.

Второто полувреме започна в добро настроение за България, но отново Исландия отбеляза. Центриране отдясно в наказателното поле принуди Емил Ценов да засече топката в собствената си врата. Даниел Наумов нямаше шанс да реагира и резултатът стана 3:0 за гостите.

Оттук насетне съпротивителните сили на националите ги напуснаха и те започнаха да правят елементарни грешки в защита. Една такава позволи на Харалдсон да изведе Андри Гудьонсен. Нападателят пое топката в наказателното поле и необезпокояван копна топката над плонжа на Наумов - 4:0. Имаше време и за пети гол на исландците - Андри Гудьонсен оформи своя хеттрик в 79-ата минута.

Островитяните победиха националите с 3:0 в дебюта на Атанас Рибарски преди месец. Срещата започна с минута мълчание в памет на жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия" по-рано през седмицата.

Атанас Рибарски прави само една промяна в титулярния състав в сравнение с победата срещу Люксембург с 2:0 като гост през октомври. Лукас Петков се завръща сред стартовите 11 след изтърпяно наказание за натрупани жълти картони. Той заменя от първата минута Мартин Минчев.

Най-опасният в исландския отбор е нападателят Ори Оскарсон, който ни вкара два гола и пропусна дузпа в първия мач между двата тима в Рейкявик. Той повежда Исландия с капитанската лента, а титуляр в халфовата линия е и Хакон Харалдсон от френския Лил.

Съставът на България (4-2-3-1):

1.Даниел Наумов - 22.Йоан Стоянов, 13.Стефан Велков, 3.Емил Ценов, 6.Християн Петров - 8.Андриан Краев, 4.Илия Груев - 20.Лукас Петков, 11.Георги Русев, 7.Кристиян Балов - 9.Атанас Илиев

Треньор: Атанас Рибарски

Съставът на Исландия (4-3-3):

12.Хакон Валдимарсон - 4.Виктор Палсон, 16.Стефан Тордарсон, 3.Даниел Гретарсон, 2.Логи Томасон - 7.Хакон Харадсон, 8.Исак Йоханесон, 15.Кристал Ингасон - 22.Андри Гудьонсен, 9. Ори Оскарсон, 19.Микаел Елерсон

Треньор: Арнар Гунлаугсон

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