На живо: Исландия вкара на България от дузпа

Исландия води на България с 1:0 в Пловдив в мач от Лигата на нациите. Гостите поведоха още в 17-ата минута, когато Андри Гудьонсен наказа националния отбор от дузпа. Йоан Стоянов застъпи Ори Оскарсон в наказателното поле, а синът на легендата Ейдур Гудьонсен реализира с точно изпълнение във вратата на Даниел Наумов.

България ще се опита да запише втора победа през сезона в Лигата на нациите срещу лидера в нашата група Исландия. Островитяните победиха националите с 3:0 в дебюта на Атанас Рибарски, но сега пред родна публика в Пловдив ситуацията може да е различна. Три точки ще позволят на „лъвовете" да се върнат в борбата за първото място и в битката за промоция в по-горната дивизия на турнира.

Срещата започна с минута мълчание в памет на жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия" по-рано през седмицата.

По коя телевизия ще излъчват България - Исландия в Лига на нациите?

Атанас Рибарски прави само една промяна в титулярния състав в сравнение с победата срещу Люксембург с 2:0 като гост през октомври. Лукас Петков се завръща сред стартовите 11 след изтърпяно наказание за натрупани жълти картони. Той заменя от първата минута Мартин Минчев.

Най-опасният в исландския отбор е нападателят Ори Оскарсон, който ни вкара два гола и пропусна дузпа в първия мач между двата тима в Рейкявик. Той повежда Исландия с капитанската лента, а титуляр в халфовата линия е и Хакон Харалдсон от френския Лил.

Съставът на България (4-2-3-1):

1.Даниел Наумов - 22.Йоан Стоянов, 13.Стефан Велков, 3.Емил Ценов, 6.Християн Петров - 8.Андриан Краев, 4.Илия Груев - 20.Лукас Петков, 11.Георги Русев, 7.Кристиян Балов - 9.Атанас Илиев

Треньор: Атанас Рибарски

Съставът на Исландия (4-3-3):

12.Хакон Валдимарсон - 4.Виктор Палсон, 16.Стефан Тордарсон, 3.Даниел Гретарсон, 2.Логи Томасон - 7.Хакон Харадсон, 8.Исак Йоханесон, 15.Кристал Ингасон - 22.Андри Гудьонсен, 9. Ори Оскарсон, 19.Микаел Елерсон

Треньор: Арнар Гунлаугсон