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Милен Керемедчиев: Важен е подписът на България, резервите на Радев няма да влязат в декларацията

Милен Керемедчиев: Важен е подписът на България, резервите на Радев няма да влязат в декларацията
Стопкадър / НОВА

Бившият заместник външен министър разкритикува обясненията на правителството за подкрепата на европейската инициатива за сигурност и коментира мирните преговори за Украйна

Изразените от премиера Румен Радев резерви към европейската декларация за сигурност няма да бъдат отразени в окончателния ѝ текст, а решаващо значение има подписът на България. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев пред радио "Фокус".

Коментарът му идва, след като декларацията беше публикувана на сайта на Елисейския дворец, а премиерът Румен Радев обяви, че България подкрепя инициативата, но има резерви към нейния преамбюл.

Според Керемедчиев правителството се опитва да използва нормални дипломатически процеси за вътрешнополитически цели.

"Българското правителство продължава да се опитва да обяснява нормални процеси, които се случват в Европа и в които България участва, с наистина непонятни заключения и използване на различни хватки", коментира дипломатът.

Той подчерта, че независимо от публично изразените резерви, значение има официалното присъединяване на страната към декларацията, а не последвалите политически обяснения.

"Няма никакъв пробив в мирните преговори"

Бившият заместник външен министър коментира и дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, включително разговорите между Москва и Киев в Абу Даби.

"Няма никакъв пробив в мирните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби", заяви Керемедчиев.

Той изрази песимизъм относно възможността за скорошно прекратяване на войната, като предупреди, че според него Русия разчита на зимните месеци, за да отслаби позициите на Украйна.

"Русия не само че не отстъпва и на милиметър от първоначално заложените от нея цели, но втвърдява своите позиции", подчерта дипломатът.

Според Керемедчиев липсата на напредък в преговорите и непроменените руски искания поставят под съмнение перспективите за постигане на мирно споразумение в близко бъдеще.

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