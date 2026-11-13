Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Европейската комисия е съсредоточила прекалено много власт, България е пропуснала възможността да бъде посредник в преговорите за Украйна, а "Възраждане" има потенциал да увеличава подкрепата си. Това заяви евродепутатът Петър Волгин в специално интервю за ТАРАЛЕЖ, в което коментира работата си в Европейския парламент, политиката на европейските институции и представянето на партията на последните президентски избори.

Според Волгин едно от най-важните постижения на парламентарната група "Европа на суверенните нации" е, че нейните представители защитават националните интереси, без да се подчиняват на установените политически разделения.

"Най-голямото постижение не само лично мое, а изобщо на моите колеги от парламентарната група "Европа на суверенните нации", е, че показваме, че в Европейския парламент може да има нормално говорене", заяви той.

Като пример за работата си евродепутатът посочи противопоставянето на търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур. Според него то създава рискове за европейските земеделски производители, включително за българските.

Волгин отправи остри критики към Европейската комисия и настоя за ограничаване на правомощията ѝ за сметка на Европейския парламент и Европейския съвет.

"Някак си в годините беше извършен един тих преврат", заяви той, като обясни, че според него институцията постепенно е разширила влиянието си.

"С времето, особено през последните 20-30 години, тя си присвои прекалено много правомощия и започна да се изживява като правителство на Европейския съюз, което не е редно, защото Европейският съюз не е държава, че да има правителство, което да казва на всички държави какво да правят", коментира евродепутатът.

Според него Европейският парламент трябва да разполага с повече правомощия, тъй като депутатите в него са пряко избирани от европейските граждани.

"Каква легитимност имат еврокомисарите и председателят на Еврокомисията?", попита Волгин.

Евродепутатът разкритикува и политиката на Европейския съюз по отношение на войната в Украйна.

Според Волгин европейските институции не предприемат достатъчно активни дипломатически действия за прекратяване на конфликта. Той изрази мнение, че напрежението с Русия се използва от европейските ръководители за запазване на политическото им влияние.

"Не слушайте какво ви говорят разните чиновници от Брюксел, просто гледайте действията им. Единственото, което те искат, е тази война да продължава", заяви той.

Евродепутатът смята, че България е пропуснала възможността да се утвърди като място за мирни преговори. Според него страната ни е могла да предложи територията си за срещи между представители на враждуващите страни.

"България може чудесно да бъде такава площадка, където да се водят подобни разговори", посочи той.

"България за жалост изпусна един голям шанс, който можеше да има и който можеше да я издигне много изобщо в голямата геополитика", допълни Волгин.

Във втората част на интервюто евродепутатът коментира представянето на "Възраждане" на последните президентски избори, в които участва като кандидат за вицепрезидент заедно с Костадин Костадинов.

Волгин оцени резултата на партията като положителен и заяви, че подкрепата за кандидатпрезидентската двойка е била три пъти по-висока спрямо резултата на "Възраждане" на предходните парламентарни избори.

"Мисля, че ние се представихме доста добре. Вижте само резултатите. Ние три пъти увеличихме своя резултат след парламентарните избори от месец април", посочи той.

Според него част от избирателите, подкрепили "Прогресивна България" на парламентарните избори, впоследствие са се насочили към кандидатите на "Възраждане".

Волгин изрази и мнение, че "Прогресивна България" е използвала част от политическите послания на неговата партия по време на предизборната си кампания, но впоследствие не е изпълнила очакванията на част от гласоподавателите си.

Той отчете, че кандидатите на "Възраждане" не са успели да убедят достатъчно избиратели, но подчерта, че според него победителят на президентските избори е защитавал някои сходни идеи.

На въпрос на ТАРАЛЕЖ дали "Възраждане" е можела да постигне по-добър резултат, ако именно той беше кандидатът за президент, Волгин защити решението Костадин Костадинов да оглави кандидатпрезидентската двойка.

По думите му това решение е взето след допитване сред членове и симпатизанти на партията, продължило повече от месец.

"В крайна сметка се оказа, че повечето хора, които са участвали в него, искат точно тази кандидатпрезидентска двойка. Така че аз никога не съм имал никакво съмнение, че тя трябва да изглежда по този начин", заяви Волгин.

Той обясни, че според него лидерът на една политическа формация трябва лично да поема отговорност в най-важните политически битки.

"Винаги съм смятал, че един истински лидер се спуска сам и заема водещото място в една такава важна битка и с това той доказва лидерските си качества", коментира евродепутатът.

Волгин отправи и косвена критика към политиците, които участват в избори чрез инициативни комитети или като независими кандидати.

"Ако се криеш зад някакви инициативни комитети или независими кандидати, или нещо друго, това показва слабост", заяви той.

Според него президентският резултат показва, че "Възраждане" има възможност да разширява електоралната си подкрепа.

Той направи паралел с развитието на политически формации като "Алтернатива за Германия" и френския "Национален сбор", които според него печелят популярност с посланията си за национален суверенитет.

В края на интервюто Петър Волгин коментира и прехода си от журналистиката към политиката.

Той призна, че и двете професии му носят предизвикателства, но ги свързва общ стремеж към свободата на изразяване.

"Най-важното нещо, което обединява заниманията ми в едната сфера и в другата, това е стремежът да има повече свобода. Да има повече свобода на изразяване, да има повече свобода на действие", заяви евродепутатът.

"Не бива да искаме всички те да са на едно мнение. Това, което трябва да правим, е да осигурим максимална възможност за всеки един човек, във всяка една група да могат да изразят свободно и без страх своята позиция", заключи Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ.